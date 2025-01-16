Правящий режим в Молдове продолжает жить в выдуманной реальности — Захарова

«Обеспечить народу благополучие можно только в том случае, если уважать этот народ, если его любить, если себя от него не отделять. А мы-то видим обратное в Молдавии. Народ переписывают, пытаются избавиться от всего молдавского, от языка, от национальной принадлежности, от истории, от культурной самобытности, вообще от чувства достоинства национального. Ни чувства, ни чаяния людей, — ничего не интересует власти в Кишинёве. У них задача, у них заказ, они его и реализуют», — заявила Захарова.