Правящий режим в Молдове продолжает жить в выдуманной реальности — Захарова

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Обвиняя во всех кризисных ситуациях Россию, власти Молдовы предпочитают не видеть реального положения дел и не брать на себя ответственность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
Она также отметила, что обрушившийся на Молдову энергокризис стал следствием преступной антинародной политики кишиневских властей.
«Реальные причины этого всем известны. Это отказ Киева продлевать контракт на прокачку газа и Кишиневу регулировать задолженность перед “Газпромом”. Молдавские власти предпочитают этого не видеть, хотя они прекрасно все понимают. Они продолжают жить в альтернативной, выдуманной реальности. Верные себе они пытаются возложить на нашу страну ответственность за провоцирование, как они это формулируют, энергетического кризиса. По принципу: если что-то пошло не так, виновата, конечно, Россия».
Она выразила возмущение недавними заявлениями пресс-секретаря правительства Молдовы Даниэла Водэ, который охарактеризовал русский мир словами «холод, голод, бездна и тьма».
«И после таких слов, вы считаете, мы не будем отвечать, что ли? На самом деле, как отмечают сами молдавские эксперты, холод, голод, бездна и тьма — это то, что получили жители Молдавии и Приднестровья в качестве обещанного результата преступной антинародной политики кишиневских властей», — отметила Захарова.
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что жители Молдовы совсем не рады той «евроинтеграции», которой правящий режим прикрывает свою некомпетентность. Это стало очевидным в ходе недавней встречи Маий Санду с жителями населенных пунктов республики, оставшимися без света и газа.
«Местные жители встретили главу государства упреками за мизерные пособия, пенсии, за высокие коммунальные тарифы, за отсутствие работы. Далее в ее адрес последовали совсем крепкие выражения, требования вообще “убраться обратно в Кишинев”. Какие-то выводы были сделаны? Ну, кроме того, что, конечно, “во всём виновата Россия”. Да нет, никакой вывод ни один не был сделан», — подчеркнула дипломат.
Захарова отметила, что правящий в Молдове режим продолжает «насильственно втискивать, втаскивать волоком страну в прокрустово ложе так называемого европейского проекта».
«Обеспечить народу благополучие можно только в том случае, если уважать этот народ, если его любить, если себя от него не отделять. А мы-то видим обратное в Молдавии. Народ переписывают, пытаются избавиться от всего молдавского, от языка, от национальной принадлежности, от истории, от культурной самобытности, вообще от чувства достоинства национального. Ни чувства, ни чаяния людей, — ничего не интересует власти в Кишинёве. У них задача, у них заказ, они его и реализуют», — заявила Захарова.
Она также отметила, что подобные действия приведут к «удручающему результату».