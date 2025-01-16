Хокима Сырдарьи освободили от должности — причина

Как отмечалось, в 2024 году инвестиции в Берунийском, Караузякском, Кунградском, Пешкунском, Янгиабадском, Камашинском, Ханкинском, Шаватском районах не достигли даже $15 млн. А в Ромитанском, Дехканабадском, Миришкорском, Чиракчинском, Нарпайском, Нурабадском, Гулистанском районах и Ахангаране снизились экспортные показатели.