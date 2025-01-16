Хокима Сырдарьи освободили от должности — причина

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Хоким Сырдарьинской области Акмалжон Махмудалиев освобожден от должности. Об этом объявил Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном привлечению инвестиций и увеличению экспорта, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
Глава республики отметил недостаточную активность хокимов ряда районов в этих вопросах.
Как отмечалось, в 2024 году инвестиции в Берунийском, Караузякском, Кунградском, Пешкунском, Янгиабадском, Камашинском, Ханкинском, Шаватском районах не достигли даже $15 млн. А в Ромитанском, Дехканабадском, Миришкорском, Чиракчинском, Нарпайском, Нурабадском, Гулистанском районах и Ахангаране снизились экспортные показатели.
Хокимам всех этих районов и города объявлены выговоры.
За недостатки в привлечении инвестиций, развитии сельского хозяйства и других направлениях с должности снят хоким Сырдарьи Акмалжон Махмудалиев, который возглавлял администрацию региона с 2022 года.
На совещании была представлена новая система контроля над инвестициями.