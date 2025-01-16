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Глава Нижнего Новгорода Шалабаев проверил уборку проблемных территорий

Ночной объезд прошел в трех районах города.

Источник: Администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев во время ночного объезда проверил, как идет уборка города, в том числе территорий, на которые жалуются жители.

Маршрут объезда составлялся с учетом сообщений нижегородцев. Так по несколько жалоб приходило на одни и те же точки в Нижегородском, Советском и Канавинском районах. Так, были проверено состояние территорий на улицах Богдановича, Родионова, Богородского, у трамвайной остановки «Лапшиха», на Волжской набережной, улице Карла Маркса, прилегающие дворы.

«Если проезжая часть на основных и даже второстепенных дорогах уже приведена в порядок, то сейчас нужно обратить внимание на комфорт передвижения пешеходов», — заявил мэр. По его словам, должны быть обеспечены нормальные подходы к соцучреждениям и остановкам.