Глава Нижнего Новгорода Шалабаев проверил уборку проблемных территорий

Маршрут объезда составлялся с учетом сообщений нижегородцев. Так по несколько жалоб приходило на одни и те же точки в Нижегородском, Советском и Канавинском районах. Так, были проверено состояние территорий на улицах Богдановича, Родионова, Богородского, у трамвайной остановки «Лапшиха», на Волжской набережной, улице Карла Маркса, прилегающие дворы.