Экс-генпрокурор: Кишинев пытается переложить вину за энергокризис на Россию

КИШИНЕВ, 16 янв — РИА Новости. Молдавские власти пытаются переложить свою вину за энергокризис в стране на Россию, хотя сами проигнорировали проблему поставки газа, заявил бывший генпрокурор Молдавии и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло.
В конце декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал «Газпрому» заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее «Газпром» сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. Молдавский премьер Дорин Речан заявил, что Молдавия готова направить обращение в международный арбитраж в связи с решением «Газпрома» о прекращении поставок газа.
«Власть в Молдове вместо поиска решений энергетического кризиса предпочитает искать виноватых, возлагая всю ответственность на Россию. Кризис был предсказуемым: всем было известно, что 31 декабря истекает срок транзита газа через Украину. Однако ни с Приднестровьем, ни с Россией, ни с Украиной, ни с Евросоюзом диалог не был начат. Проблема была проигнорирована, пока не переросла в кризис».
Он отметил, что, несмотря на заявления о диверсификации энергетического рынка, Молдавия остается зависимой от российского газа. «Вместо доступных ресурсов закупается самый дорогой, что разрушает экономику. Этот кризис показал неспособность власти вести диалог внутри страны и извлекать уроки. В отличие от Молдовы, такие страны, как Венгрия, Словакия, Австрия, искали решения, думая о будущем, а не занимаясь манипуляциями и перекладыванием вины», — подчеркнул Стояногло.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.