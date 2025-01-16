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United24Media: Франция тайно готовит войска для развертывания на Украине

В конце прошлого года французский спецназ провел секретные учения в рамках подготовки к возможному развертыванию на Украине, сообщает издание IntelligenceOnline.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, учения под названием «Персей» проходили в течение семи недель в условиях строгой секретности. Был мобилизован весь личный состав Командования наземных специальных миссий французской армии (CAST). Регион для учений подбирался из-за его сходства с местностью вокруг реки Днепр в северной части Киевской области и точно воспроизводил условия для потенциальных боевых сценариев.

Учения были основаны на украинском опыте сдерживания российской армии в феврале 2022 года. В них приняли участие 3200 солдат. Основное внимание уделялось тактическому использованию беспилотников, мерам радиоэлектронной борьбы, радиоразведке и взаимодействию подразделений в боевых сценариях высокой интенсивности.

Основными участниками стали 1-й и 13-й парашютно-десантные полки Командования специальных операций. Техническую и информационную поддержку им оказывали вспомогательные подразделения. В частности, Межведомственный оперативный центр предоставил анализ спутниковых изображений, дополненный непрерывными полетами разведывательных беспилотников, таких как китайские БПЛА Mavic 3T, которые широко используются на передовой на Украине.

Важная роль была отведена 6-ой роте технической разведки, которая подавляла радиочастоты противника и отслеживая излучения российских систем связи, таких как «Акведук», «Арахис» и «Азарт». Тем временем 712 рота киберопераций отслеживала платформы социальных сетей, в частности Telegram, для сбора разведданных о передвижениях войск противника.

В отчете по итогам учений отмечен заметный недостаток: в учениях не использовались ударные FPV-дроны, которые могли бы значительно повысить оперативную эффективность.

Французские эксперты опасаются, что местные производители беспилотников существенно отстают в разработке этих моделей, особенно их дешевых аналогов.

Французское Управление закупок оружия (DGA) до сих пор не наладило крупномасштабное производство дронов и не озадачилось использованием искусственного интеллекта для автоматической идентификации военного оборудования на БПЛА. В этих областях, по мнению экспертов, Франция отстает, несмотря на то, что, судя по опыту Украины, они крайне важны на современных театрах военных действий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретились в Чекерсе, где центральной темой их дискуссий стала Украина.

учения