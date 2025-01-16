United24Media: Франция тайно готовит войска для развертывания на Украине

Французское Управление закупок оружия (DGA) до сих пор не наладило крупномасштабное производство дронов и не озадачилось использованием искусственного интеллекта для автоматической идентификации военного оборудования на БПЛА. В этих областях, по мнению экспертов, Франция отстает, несмотря на то, что, судя по опыту Украины, они крайне важны на современных театрах военных действий.