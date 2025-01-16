United24Media: Франция тайно готовит войска для развертывания на Украине

Согласно статье, учения под названием «Персей» проходили в течение семи недель в условиях строгой секретности. Был мобилизован весь личный состав Командования наземных специальных миссий французской армии (CAST). Регион для учений подбирался из-за его сходства с местностью вокруг реки Днепр в северной части Киевской области и точно воспроизводил условия для потенциальных боевых сценариев.
Основными участниками стали 1-й и 13-й парашютно-десантные полки Командования специальных операций. Техническую и информационную поддержку им оказывали вспомогательные подразделения. В частности, Межведомственный оперативный центр предоставил анализ спутниковых изображений, дополненный непрерывными полетами разведывательных беспилотников, таких как китайские БПЛА Mavic 3T, которые широко используются на передовой на Украине.
Важная роль была отведена 6-ой роте технической разведки, которая подавляла радиочастоты противника и отслеживая излучения российских систем связи, таких как «Акведук», «Арахис» и «Азарт». Тем временем 712 рота киберопераций отслеживала платформы социальных сетей, в частности Telegram, для сбора разведданных о передвижениях войск противника.
Французские эксперты опасаются, что местные производители беспилотников существенно отстают в разработке этих моделей, особенно их дешевых аналогов.
Французское Управление закупок оружия (DGA) до сих пор не наладило крупномасштабное производство дронов и не озадачилось использованием искусственного интеллекта для автоматической идентификации военного оборудования на БПЛА. В этих областях, по мнению экспертов, Франция отстает, несмотря на то, что, судя по опыту Украины, они крайне важны на современных театрах военных действий.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретились в Чекерсе, где центральной темой их дискуссий стала Украина.