«Мы в очередной раз убеждаемся, что правительство PAS во главе с Майей Санду в последние годы занималось разжиганием вражды и расколом молдавского общества. Они разрушили доверие и социальную солидарность. Они разорили государство. Они рассорились с нашими гражданами на левом берегу Днестра. Они захватили судебную систему и средства массовой информации. Они запугивают людей, шантажируют примаров и ограничивают свободу слова. Они изгнали сотни тысяч людей из страны, заставив их эмигрировать. Они разрушили сельское хозяйство. И они ненавидят нас — всех, кто здесь живет, несмотря ни на что», — заявляют социалисты.