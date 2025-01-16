Социалисты назвали правительство PAS самым лживым и антинародным в истории Молдовы

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Партия социалистов Молдовы (ПСРМ) осуждает проводимую правящим режимом PAS политику раскола и атаки на единство и достоинство молдавского народа дискриминационными заявлениями и действиями, подрывающими стабильность страны.
Об этом говорится в распространенном ПСРМ заявлении. Социалисты прокомментировали недавнее заявление премьер-министра Дорина Речана, назвавшего «предателями страны» тех граждан, кто винит в экономическом и энергетическом кризисе правительство PAS.
«По извращенной логике Речана получается, что больше половины жителей нашей страны являются “предателями”, просто потому, что они считают его ответственным и больше не могут терпеть эти “хорошие времена”, — отмечают в ПСРМ.
«Мы в очередной раз убеждаемся, что правительство PAS во главе с Майей Санду в последние годы занималось разжиганием вражды и расколом молдавского общества. Они разрушили доверие и социальную солидарность. Они разорили государство. Они рассорились с нашими гражданами на левом берегу Днестра. Они захватили судебную систему и средства массовой информации. Они запугивают людей, шантажируют примаров и ограничивают свободу слова. Они изгнали сотни тысяч людей из страны, заставив их эмигрировать. Они разрушили сельское хозяйство. И они ненавидят нас — всех, кто здесь живет, несмотря ни на что», — заявляют социалисты.
Они также назвали правительство PAS «самым некомпетентным, лживым, безответственным и антинародным правительством в истории Республики Молдова» и отметили, что парламентские выборы способны изменить положение дел в стране.