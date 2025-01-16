Юрий Слюсарь встретился в Ростове с представителями дипкорпуса

Глава региона обсудил вопросы расширения взаимодействия с Генконсулом Узбекистана Бурханом Аликуловым, Генконсулом Армении Левоном Минасяном, исполняющим обязанности главы Генконсульства Белоруссии Дмитрием Шкурдем, почетным консулом Абхазии Адиком Аршбой.
Важно не только сохранить сотрудничество, но и найти новые решения для активизации совместной работы, высказал мнение глава донского региона. В частности, он предложил продолжить в этом году обмен бизнес-миссиями. Опыт такой есть, и он удачный, отметил Слюсарь.
Ростовская область намерена укреплять экономические связи с республиками, заявил врио губернатора.
«Мы хотим претендовать на то, чтобы быть не просто столицей округа, а вообще южной столицей России, — добавил он. — Мы становимся центром большого макрорегиона, куда входит не только Северный Кавказ, южные регионы, но и Новороссия. Макрорегион — самый мощный, густонаселенный, перспективный, насыщенный в стране. Плюс транзитные возможности. И здесь есть над чем работать».