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Юрий Слюсарь встретился в Ростове с представителями дипкорпуса

Ростовская область, 16 января 2025. DON24.RU. Врио губернатора Юрий Слюсарь встретился с представителями дипломатического корпуса, аккредитованными в Ростове. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

Глава региона обсудил вопросы расширения взаимодействия с Генконсулом Узбекистана Бурханом Аликуловым, Генконсулом Армении Левоном Минасяном, исполняющим обязанности главы Генконсульства Белоруссии Дмитрием Шкурдем, почетным консулом Абхазии Адиком Аршбой.

Важно не только сохранить сотрудничество, но и найти новые решения для активизации совместной работы, высказал мнение глава донского региона. В частности, он предложил продолжить в этом году обмен бизнес-миссиями. Опыт такой есть, и он удачный, отметил Слюсарь.

Ростовская область намерена укреплять экономические связи с республиками, заявил врио губернатора.

«Мы хотим претендовать на то, чтобы быть не просто столицей округа, а вообще южной столицей России, — добавил он. — Мы становимся центром большого макрорегиона, куда входит не только Северный Кавказ, южные регионы, но и Новороссия. Макрорегион — самый мощный, густонаселенный, перспективный, насыщенный в стране. Плюс транзитные возможности. И здесь есть над чем работать».