Юрий Слюсарь встретился в Ростове с представителями дипкорпуса

«Мы хотим претендовать на то, чтобы быть не просто столицей округа, а вообще южной столицей России, — добавил он. — Мы становимся центром большого макрорегиона, куда входит не только Северный Кавказ, южные регионы, но и Новороссия. Макрорегион — самый мощный, густонаселенный, перспективный, насыщенный в стране. Плюс транзитные возможности. И здесь есть над чем работать».