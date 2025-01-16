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Кремль подтвердил обязательства защитить Беларусь от нападения радикалов

Пресс-секретарь президента РФ Песков высказался о защите Беларуси от нападения радикалов.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил обязательства России по защите Беларуси от нападения радикалов, передает ТАСС.

В частности, комментируя заявления Совбеза Беларуси, представитель Кремля подтвердил, что имеются обязательства России по обеспечению безопасности Беларуси, которая является ее союзником.

— Мы действительно имеем обязательства по обеспечению безопасности нашего союзника Беларуси и в рамках Союзного государства, и в рамках других принятых решений, — прокомментировал пресс-секретарь российского лидера.

Но еще Песков согласился с тем, что исходя из этих обязательств, следует быть уверенными в том, что Россия не оставит Беларусь в беде.

— Совершенно верно, — констатировал он.

Ранее, Совбез сообщил, что экстремисты планируют захватить приграничные районы Беларуси. Также Совбез заявил об активизации иностранных спецслужб перед выборами в Беларуси.

При этом президент Беларуси Александр Лукашенко оценил изменение заявлений Трампа по Украине до выборов и после. Также Александр Лукашенко сказал, что белорусам не нужно шоу на выборах: «Начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову… А что потом?».