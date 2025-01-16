Кремль подтвердил обязательства защитить Беларусь от нападения радикалов

При этом президент Беларуси Александр Лукашенко оценил изменение заявлений Трампа по Украине до выборов и после. Также Александр Лукашенко сказал, что белорусам не нужно шоу на выборах: «Начали бы стрелять, не то в ухо, не то в голову… А что потом?».