Bloomberg узнал о плане санкций Трампа против России для мирной сделки

У стратегии Трампа может быть два основных подхода, которые сейчас рассматривают. Если новая администрация будет считать, что конфликт на Украине близок к завершению, то в адрес российских производителей нефти могут последовать какие-либо «жесты доброй воли». Это будет возможно, если в США будут считать, что это поможет заключить мирное соглашение. Второй подход заключается в усилении санкционного давления, для того чтобы с их помощью попробовать воздействовать на принятие решений.