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Вице-губернатор Яковлев стал председателем совета директоров «Крыльев Советов»

На собрании акционеров «Крыльев Советов» избрали нового председателя совета директоров.

Источник: правительство Самарской области

В четверг, 16 января, в Самаре избрали нового председателя совета директоров «Крыльев Советов». Им стал вице-губернатор Дмитрий Яковлев. Об этом сообщили в самарском клубе.

«В начале года состоялось собрание акционеров ПФК “Крылья Советов”, где был утвержден новый состав совета директоров. Сейчас заседание прошло уже в обновленном составе. Первым пунктом в повестке стало избрание председателя», — рассказали в пресс-службе.

Чиновник из Тулы Дмитрий Яковлев начал работать правительстве Самарской области с 14 октября 2024 года в качестве нового помощника губернатора. Он возглавил администрацию главы региона. Ранее Яковлев рассказал «КП-Самара» об изменениях в «Крыльях» и планах делать ставку на недорогих игроков.

Напомним, в состав совета директоров самарского клуба также вошли заместитель вице-губернатора Дмитрий Алехин, вице-спикер самарской Губдумы Александр Милеев, глава благотворительного фонда «Служение людям» Тархан Джабраилов, заслуженный ветеран «Крыльев Советов» Валерьян Панфилов и др.