Вице-губернатор Яковлев стал председателем совета директоров «Крыльев Советов»

Чиновник из Тулы Дмитрий Яковлев начал работать правительстве Самарской области с 14 октября 2024 года в качестве нового помощника губернатора. Он возглавил администрацию главы региона. Ранее Яковлев рассказал «КП-Самара» об изменениях в «Крыльях» и планах делать ставку на недорогих игроков.