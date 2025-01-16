Премьер Молдавии остался недоволен решением России по поставкам газа

Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. В январе истек договор о транзите российского газа через Украину. При этом Кишинев не урегулировал проблему с платежами «Молдовагаза» в адрес «Газпрома», после чего перестал получать газ.