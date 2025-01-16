Премьер Молдавии остался недоволен решением России по поставкам газа

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан выразил недовольство из-за планов по возобновлению Россией поставок газа Приднестровью, сообщает Sputnik Молдова.
«Уже ясно, что “Газпром” будет поставлять газ [в Приднестровье] в меньших объемах, достаточных для левого берега, но недостаточных для того, чтобы правый берег имел доступ к более дешевой электроэнергии», — заявил он.
Он назвал это «планом Кремля» по дестабилизации всей Молдавии.
Ранее в четверг пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказывать помощь Приднестровью в вопросах газа. Так он прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Москва может закупить газ на европейских спотовых рынках для возобновления газоснабжения Приднестровья.
Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. В январе истек договор о транзите российского газа через Украину. При этом Кишинев не урегулировал проблему с платежами «Молдовагаза» в адрес «Газпрома», после чего перестал получать газ.
В Приднестровье с 3 января началось веерное отключение электричества для ограничения объема потребляемой энергии.