Лавров прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа

«Товарищи наворотили много всего, и в огромной степени в ущерб самим себе, прежде всего европейцам. … Но при желании все возможно, если есть политическая воля провести какой-то контакт, у меня нет сомнений, что соответствующие службы все организуют», — сказал Лавров, отвечая журналисту Павлу Зарубину о возможной встрече лидеров РФ и США.