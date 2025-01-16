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Лавров прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. США много «наворотили» и себе, и Европе в ущерб, но организовать встречу избранного американского президента Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина можно, если есть политическая воля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Товарищи наворотили много всего, и в огромной степени в ущерб самим себе, прежде всего европейцам. … Но при желании все возможно, если есть политическая воля провести какой-то контакт, у меня нет сомнений, что соответствующие службы все организуют», — сказал Лавров, отвечая журналисту Павлу Зарубину о возможной встрече лидеров РФ и США.

Министр сыронизировал, что «сделать Европу невеликой» (перефразирование лозунга Трампа «сделать Америку снова великой» — ред.) — это недекларируемая цель любой администрации Штатов, чтобы убрать конкурента, равно как и Россию, и Китай.

Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд