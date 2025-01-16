Лавров прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа

«Товарищи наворотили много всего, и в огромной степени в ущерб самим себе, прежде всего европейцам. … Но при желании все возможно, если есть политическая воля провести какой-то контакт, у меня нет сомнений, что соответствующие службы все организуют», — сказал Лавров, отвечая журналисту Павлу Зарубину о возможной встрече лидеров РФ и США.
Министр сыронизировал, что «сделать Европу невеликой» (перефразирование лозунга Трампа «сделать Америку снова великой» — ред.) — это недекларируемая цель любой администрации Штатов, чтобы убрать конкурента, равно как и Россию, и Китай.