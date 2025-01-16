Захарова назвала наводчика атаки ВСУ на станцию «Турецкого потока»

Предположение дипломат высказала во время брифинга 16 января.
«Это всё укладывается в логику заявлений официальных Белого дома многолетних о том, что им российский газ не нужен в Европе — им, которые к Европе не относятся. И что они будут разрушать гражданскую инфраструктуру, которая доводит до европейского потребителя российский газ, и что они будут всячески препятствовать энергетическому сотрудничеству нашей страны с западом Европы», — цитируют Захарову «Ведомости».
Представитель дипломатического ведомства подчеркнула, что о сотрудничестве Киева и Вашингтона, в рамках которого происходит передача координат для нанесения ударов по территории России, давно известно. Захарова назвала США «наводчиком» властей Украины.
Также, по словам дипломата, активно стараются дестабилизировать ситуацию на черноморском побережье представители Великобритании. Британские спецслужбы также выступают организаторами диверсионных и террористических акций.
На брифинге Мария Захарова также сделала заявление о попытке НАТО препятствовать экспорту российской нефти. По словам дипломата, страны ЕС для ограничения нефтяных поставок из России обвинили танкер, якобы перевозящий российские энергоресурсы, в повреждении электрокабелей в Балтийском море. Обвинение в диверсии стало поводом для усиления санкций в отношении РФ и введения ограничений международного судоходства.
14 января о том, что США хотят прекратить работу «Турецкого потока», заявил глава МИД России Сергей Лавров. О причастности Вашингтона к попытке остановить перекачку газа по газопроводу министр высказался после атаки ВСУ на компрессорную станцию «Русская» в селе Гай-Кодзор в Краснодарском крае 11 января.
Стартовую точку «Турецкого потока» атаковали девять украинских БПЛА. Средства ПВО уничтожили дроны. Упавшие обломки беспилотника повредили одно из зданий и оборудование станции. Никто не пострадал, повреждения быстро устранили, станция продолжила работать в штатном режиме.
Глава Министерства энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что после удара ВСУ по компрессорной станции в районе Анапы перебоев в поставках газа не зафиксировали.
15 января ВС России в ответ на атаку киевского режима на стартовую точку «Турецкого потока» и удары ракетами ATACMS и Storm Shadow нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по критически важным объектам энергоструктуры Украины. Среди прочих целей было поражено подземное хранилище газа в городе Стрый Львовской области.