Захарова назвала наводчика атаки ВСУ на станцию «Турецкого потока»

«Это всё укладывается в логику заявлений официальных Белого дома многолетних о том, что им российский газ не нужен в Европе — им, которые к Европе не относятся. И что они будут разрушать гражданскую инфраструктуру, которая доводит до европейского потребителя российский газ, и что они будут всячески препятствовать энергетическому сотрудничеству нашей страны с западом Европы», — цитируют Захарову «Ведомости».