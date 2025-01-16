«Большой гость». СМИ раскрыли, кто может посетить парад Победы в Москве

«Источник, близкий к Кремлю, сообщил, что 9 мая Путин ожидает “большого гостя” из США. Источник не уточнил, кем может быть это официальное лицо, но сказал, что сам Трамп “был бы фантастическим”, — говорится в материале.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил словацких коллег принять участие в памятных и праздничных мероприятиях в честь 80-летия Великой Победы.
Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» напомнил, что мероприятия в честь 80-летия великой Победы сейчас имеют для России смысловое значение, в том числе для укрепления внутренней политики страны. Он также заявил, что работа по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных задач.