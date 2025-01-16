«Большой гость». СМИ раскрыли, кто может посетить парад Победы в Москве

Президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» напомнил, что мероприятия в честь 80-летия великой Победы сейчас имеют для России смысловое значение, в том числе для укрепления внутренней политики страны. Он также заявил, что работа по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должна быть содержательной и нацеленной на достижение конкретных задач.