Мэр Казани встретился с главой африканского города Хараре

Сегодня в исполкоме Казани глава города Ильсур Метшин встретился с делегатами из Зимбабве. На мероприятии присутствовали мэр города Хараре Джейкоб Мафум и министр местного самоуправления и общественных работ страны Дэниэл Гарве. Стороны обсудили взаимовыгодное сотрудничество и реализацию совместных проектов в разных сферах.
Приветствуя гостей, Ильсур Метшин подчеркнул, что столица Татарстана рада поделиться наработанными практиками. В свою очередь делегаты поблагодарили за гостеприимство и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Они напомнили, что накануне за круглым столом в Ратуше познакомились с городскими проектами в торговле, благоустройстве общественных пространств и кадровой политике — опытом поделились представители исполкома города.
Сегодня стороны также обсудили вопросы сотрудничества в таких сферах, как торговля и городская экономика, благоустройство, туризм, а также договорились активнее взаимодействовать по другим направлениям.
Напомним, делегация из Зимбабве в составе 34 человек прибыла в Казань почти на неделю. Визит организован Министерством промышленности и торговли РТ. В столице республики гости ознакомятся с ходом реконструкции Московского рынка, посетят агропромышленный парк, Агентство инвестиционного развития РТ, а также Казанский Кремль. Сегодня у делегации состоялась встреча с раисом РТ Рустамом Миннихановым.
Отношения между Казанью и Хараре берут начало в 2011 году, когда был подписан договор об установлении побратимских связей. В 2016 году корпорация экспорта РТ в 2016 году подготовила национальный стенд Минпромторга РФ на международной промышленной выставки ZITF-2016 в Булавайо (Зимбабве). Позднее, в 2021-м, с ознакомительным визитом в Казань прибыл чрезвычайный и полномочный посол Зимбабве в России Майк Николас Санго. С делегатами встретился Рустам Минниханов. В 2024 году в церемонии открытия турнира «Игр будущего» принял участие первый вице-президент Зимбабве Константино Чивенга. На турнире спортсмены из африканской страны участвовали в соревнованиях по шахматам в виртуальном режиме.