Мэр Казани встретился с главой африканского города Хараре

Отношения между Казанью и Хараре берут начало в 2011 году, когда был подписан договор об установлении побратимских связей. В 2016 году корпорация экспорта РТ в 2016 году подготовила национальный стенд Минпромторга РФ на международной промышленной выставки ZITF-2016 в Булавайо (Зимбабве). Позднее, в 2021-м, с ознакомительным визитом в Казань прибыл чрезвычайный и полномочный посол Зимбабве в России Майк Николас Санго. С делегатами встретился Рустам Минниханов. В 2024 году в церемонии открытия турнира «Игр будущего» принял участие первый вице-президент Зимбабве Константино Чивенга. На турнире спортсмены из африканской страны участвовали в соревнованиях по шахматам в виртуальном режиме.