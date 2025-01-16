Санду отказалась от встречи с Красносельским

КИШИНЕВ, 16 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не будет встречаться с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским, поскольку коммуникацией должны заниматься ответственные переговорщики, заявил в четверг глава пресс-службы главы государства Игорь Захаров.
В среду на пресс-конференции Красносельский заявил о желании возобновить переговоры по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» и провести встречу глав ПМР и Молдавии. Он также сообщил, что Молдавия сорвала встречу политических представителей Кишинева и Тирасполя.
В администрации президента Молдавии возможность подобной встречи опровергли.
«Все коммуникации между Кишиневом и Тирасполем осуществляются исключительно на существующих и согласованных платформах, а именно между главными переговорщиками с обоих берегов Днестра. На правом берегу за это отвечает Бюро по реинтеграции».
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. На данный момент переговорный процесс поставлен на паузу из-за конфликта Украины и России.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.