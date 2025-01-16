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Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве

Посол в РФ Рогожник: белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Белорусские военные примут участие в параде Победы в Москве 9 мая 2025 года, сообщил РИА Новости посол Белоруссии в РФ Александр Рогожник.

«Мы будем участвовать», — сказал агентству дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что воинские расчеты из Белоруссии приглашены к участию в параде вместе с российскими военными. Как рассказал министр обороны РФ Андрей Белоусов, для участия в параде приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств, десять из них уже подтвердили участие, в том числе семь стран бывшего Советского Союза.