Премьер Молдавии заявил о риске эскалации из-за поставок газа РФ в Приднестровье

Премьер-министр счел, что Россия пытается дестабилизировать Приднестровский регион, а затем подорвать безопасность во всей стране. Это должно помочь Москве «усилить давление на Украину и повлиять на Румынию». Речан подчеркнул, что Кишинев сделает все необходимое для защиты национальных интересов и поддержки граждан.