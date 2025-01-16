Bloomberg: Великобритания начала придерживаться более острожного подхода к Украине

Они озадачены тем, почему Стармер, который находится у власти уже больше шести месяцев, ждал так долго, чтобы посетить Украину (Стармер прибыл в Киев 16 января 2025 года. — Прим. ред.). Его предшественник Риши Сунак нанес визит в течение месяца после того, как стал премьер-министром, а бывший премьер Борис Джонсон сделал это менее чем через два месяца после начала боевых действий в 2022 году.