Bloomberg: Великобритания начала придерживаться более острожного подхода к Украине

Согласно статье, чиновники из окружения Владимира Зеленского в последние месяцы в частном порядке выражают разочарование в Кире Стармере. Они считают, что британский премьер-министр следует более осторожному подходу уходящего президента США Джо Байдена и не подталкивает союзников дать Украине то, что она требует.
Они озадачены тем, почему Стармер, который находится у власти уже больше шести месяцев, ждал так долго, чтобы посетить Украину (Стармер прибыл в Киев 16 января 2025 года. — Прим. ред.). Его предшественник Риши Сунак нанес визит в течение месяца после того, как стал премьер-министром, а бывший премьер Борис Джонсон сделал это менее чем через два месяца после начала боевых действий в 2022 году.
Кроме того, Стармер в декабре отправил вместо себя министра иностранных дел Дэвида Лэмми на ключевой ужин с Зеленским, генсекретарем НАТО Марком Рютте, премьер-министром Германии Олафом Шольцем и другими европейскими лидерами. По мнению британских чиновников, такая очевидная осторожность Стармера может быть связана с тем, что он новичок в правительстве и порой слишком полагается на официальные рекомендации.
Например, решение Великобритании передать Киеву танки Challenger в начале 2023 года побудило США и Германию последовать ее примеру. В ноябре того же года Великобритания заявила, что поставит Украине ракеты Storm Shadows — на тот момент самые дальнобойные из поставленных. Великобритания также первой подписала с Украиной соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Тем не менее Киев был особенно разочарован тем, как долго Стармер обдумывал разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Как утверждает украинский чиновник, позиция Стармера оставалась неясной в течение нескольких месяцев, и Британии потребовалось много времени, чтобы пополнить поставки ракет Украине. «Казалось, что Великобритания пряталась за США» и осторожным подходом Байдена, отметила Орисия Луцевич, глава Украинского форума в Чатем-Хаус.
В то время как Сунак и Джонсон часто использовали приватные встречи на саммитах «Большой семерки», чтобы попытаться убедить Европу и США в наращивании военной помощи Украине — и имели в этом некоторый успех, — Стармер придерживается более осторожного тона по отношению к американцам.
В итоге более «сдержанная» Британия рискует уступить место в «Большой семерке» таким лидерам, как премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Теперь Британия рассматривается как «один из союзников, а не как лидер среди европейских государств в поддержке Украины», заявила Луцевич.
То, что премьер-министру потребовалось так много времени, чтобы приехать в Киев, сигнализирует о том, что Украина не является его личным приоритетом. И на Украине существует определенное разочарование по поводу ослабления роли Великобритании в поддержке страны.
Тем временем Стармер надеется, что пакет помощи Киеву, о котором он объявил в четверг, укрепит его репутацию «защитника Украины». Стороны также подписали 100-летнее партнерство для углубления связей в сфере безопасности, в том числе путем укрепления военного сотрудничества, морской безопасности и исследований в области космоса и беспилотников.
Также правительство Великобритании, согласно Bloomberg, ведет интенсивные обсуждения по поводу миротворческих сил, несмотря на отказ заявлять об этом публично. Хотя некоторые члены правительства Стармера сопротивляются этому по соображениям безопасности. В результате лидирующие позиции в вопросе о миротворцах заняла Франция. Президент Эммануэль Макрон усилил давление на Стармера, в том числе на встрече в Великобритании на прошлой неделе.
Кроме того, некоторые в Уайтхолле (нарицательное обозначение британского правительства. — Прим. ред.) находятся в замешательстве из-за того, что Стармер заинтересован в оттепели в отношениях с Китаем, которого обвиняют в оказании помощи России. А несколько официальных лиц выразили обеспокоенность тем, что Стармер встал на сторону министра финансов Рэйчел Ривз в ее неизбежном споре с Министерством обороны по поводу обещания увеличить ежегодные расходы на оборону с нынешних 2,3% до 2,5% ВВП.