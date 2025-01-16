МИД ПМР обвинил Молдавию в нежелании оказать помощь Приднестровью

ТИРАСПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости. МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расценил срыв по вине Кишинева встречи политических представителей по приднестровскому урегулированию как нежелание оказать помощь замерзающему Приднестровью.
Ранее глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что Молдавия сорвала встречу политических представителей Кишинева и Тирасполя — молдавского вице-премьера Олега Серебряна и главы МИД ПМР Виталия Игнатьева. По его словам, Игнатьев не может поехать в молдавскую столицу, потому что по молдавскому закону о сепаратизме его могут арестовать. Встречу было предложено провести в Бендерах, однако молдавская сторона отказалась ее провести.
«Метания Кишинева в совокупности со спекуляциями в СМИ в очередной раз доказали, что молдавская сторона ни ранее, ни сейчас не намеревалась оказывать никакой поддержки гражданам Приднестровья. Окончательно стратегию Кишинева разоблачил сам политический представитель РМ, заявивший о том, что замерзающее сегодня Приднестровье “необходимо научить обходиться без этого так называемого гуманитарного газа”, — говорится в сообщении пресс-службы МИД.
МИД ПМР проинформировал всех участников формата «5+2» о том, что расценивает демарш Кишинева как нежелание на практике содействовать разрешению топливно-энергетического кризиса, в том числе методами гуманитарной поддержки населения, что понижает уровень доверия к молдавской стороне.
В конце декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал «Газпрому» заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее «Газпром» сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.