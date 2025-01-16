Кем трудится молодежь на выборах, рассказали в ЦИК

«Сегодня достаточно большое количество молодых людей представлены в качестве национальных наблюдателей, работают в составе комиссий. Эта статистика есть у нас на сайте ЦИК. Поэтому можно сказать, что молодые люди активно включились в избирательный процесс, в том числе в качестве доверенных лиц некоторых кандидатов, агитаторов и членов определенных избирательных штабов. Только при ЦИК работает порядка 30 электоральных волонтеров — это ребята, которые помогают нам осуществлять необходимые процедуры в рамках ЦИК. Например, когда надо сформировать информационные пакеты для международных наблюдателей или, если мы говорим о прибытии сюда международных наблюдателей, — функции сопровождающих эти делегаций и так далее. Поэтому активность достаточно серьезная», — рассказал Игорь Карпенко.
Отвечая на вопрос, можно ли уже составить портрет белорусского избирателя, глава ЦИК отметил, что такую статистику избирательная комиссия не собирала, но стоит попробовать. «Дело в том, что процесс формирования списков еще идет. К 20 января будет получена окончательная цифра перед началом голосования, но картинка списков все равно еще будет видоизменяться, потому что они окончательно будут закрыты, когда состоится основной день голосования, и закроются участки для голосования. Только после этого мы получим первую информацию о полном составе граждан, которые внесены были в списки и принимали участие в голосовании. Надо наверно такую статистику собрать, что посмотреть, кто самый возрастной, кто самый молодой избиратель, сколько участвовало женщин, сколько мужчин. Могу сразу сказать, что женщин наверняка будет больше, потому что их по статистике больше. Мы попробуем эту статистику подбить для подведения итогов», — проинформировал Игорь Карпенко.