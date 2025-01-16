Кем трудится молодежь на выборах, рассказали в ЦИК

Отвечая на вопрос, можно ли уже составить портрет белорусского избирателя, глава ЦИК отметил, что такую статистику избирательная комиссия не собирала, но стоит попробовать. «Дело в том, что процесс формирования списков еще идет. К 20 января будет получена окончательная цифра перед началом голосования, но картинка списков все равно еще будет видоизменяться, потому что они окончательно будут закрыты, когда состоится основной день голосования, и закроются участки для голосования. Только после этого мы получим первую информацию о полном составе граждан, которые внесены были в списки и принимали участие в голосовании. Надо наверно такую статистику собрать, что посмотреть, кто самый возрастной, кто самый молодой избиратель, сколько участвовало женщин, сколько мужчин. Могу сразу сказать, что женщин наверняка будет больше, потому что их по статистике больше. Мы попробуем эту статистику подбить для подведения итогов», — проинформировал Игорь Карпенко.