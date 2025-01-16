В ЕС назвали российские удары по энергосистеме Украины «хирургическими»

В ночь на 16 января российское Минобороны рассказало, что войска нанесли групповой удар утром 15 января высокоточным оружием по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Это стало ответом на атаки Украины вглубь территории России западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow и попытку ударить по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае «с целью срыва подачи газа по трубопроводу “Турецкий поток”.