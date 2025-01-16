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Последние зарубежные новости за 16 января 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 16 января 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Bloomberg узнал о плане санкций Трампа против РФ для мирной сделки

Источник: Reuters

США планируют ужесточить санкции против российских нефтяников для давления на Москву по вопросу завершения конфликта на Украине. Если появится перспектива мира, санкции могут смягчить.

American Conservative: Байден совершил серьезную ошибку, не договорившись с Путиным

Источник: РИА "Новости"

American Conservative критикует Байдена за ошибки в Европе, включая продвижение членства НАТО для Украины и отказ от переговоров с Путиным до конфликта. В прощальной речи Байден не упомянул Россию, сосредоточившись на НАТО, Украине, Китае и Ближнем Востоке.

«Проблеск надежды»: зарубежные СМИ о сделке Израиля и ХАМАС

Источник: AP 2024

Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня после 15 месяцев боевых действий. Детали еще обсуждаются, соглашение вселяет надежду на мир. Голосование в кабинете Нетаньяху и возможные апелляции Верховного суда ожидаются до 19 января.

National Interest: Швеция готовится к войне с Россией

Источник: NATO

Швеция готовится к возможной войне с Россией, наращивая армию. Страна закупила 44 немецких танка Leopard 2A8 и модернизирует бронетехнику. На Западе растет обсуждение возможного вооруженного конфликта с Россией.

СМИ: ВС Франции тайно провели учения по вводу войск на Украину

Источник: AP 2024

В конце 2024 года французский спецназ провел секретные учения «Персей» для подготовки к развертыванию на Украине. Учения продолжались 7 недель, с участием 3200 солдат.