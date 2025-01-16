Последние зарубежные новости за 16 января 2025 года: свежие события текущего дня

American Conservative критикует Байдена за ошибки в Европе, включая продвижение членства НАТО для Украины и отказ от переговоров с Путиным до конфликта. В прощальной речи Байден не упомянул Россию, сосредоточившись на НАТО, Украине, Китае и Ближнем Востоке.