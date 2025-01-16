Последние зарубежные новости за 16 января 2025 года: свежие события текущего дня

Bloomberg узнал о плане санкций Трампа против РФ для мирной сделки
США планируют ужесточить санкции против российских нефтяников для давления на Москву по вопросу завершения конфликта на Украине. Если появится перспектива мира, санкции могут смягчить.
American Conservative: Байден совершил серьезную ошибку, не договорившись с Путиным
«Проблеск надежды»: зарубежные СМИ о сделке Израиля и ХАМАС
Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня после 15 месяцев боевых действий. Детали еще обсуждаются, соглашение вселяет надежду на мир. Голосование в кабинете Нетаньяху и возможные апелляции Верховного суда ожидаются до 19 января.
National Interest: Швеция готовится к войне с Россией
Швеция готовится к возможной войне с Россией, наращивая армию. Страна закупила 44 немецких танка Leopard 2A8 и модернизирует бронетехнику. На Западе растет обсуждение возможного вооруженного конфликта с Россией.
СМИ: ВС Франции тайно провели учения по вводу войск на Украину
В конце 2024 года французский спецназ провел секретные учения «Персей» для подготовки к развертыванию на Украине. Учения продолжались 7 недель, с участием 3200 солдат.