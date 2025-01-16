Башкан Гагаузии: православие — это основа нашей идентичности

«Для гагаузского народа православие — это не просто вера, это основа нашей идентичности, источник духовно-нравственного воспитания и связи поколений. Именно поэтому сотрудничество властей автономии с духовенством носит постоянный характер и направлено на сохранение традиционных ценностей и их популяризацию».