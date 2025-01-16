Башкан Гагаузии: православие — это основа нашей идентичности

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Православие для гагаузского народа составляет основу идентичности, сотрудничество властей автономии с духовенством направлено на сохранения традиционных ценностей, заявила башкан Гагаузии Евгения Гуцул в рамках V Просветительских Рождественских встреч.
Мероприятие прошло в столице автономии Комрате и собрало представителей духовенства, научной среды, а также педагогов, в том числе учителей гагаузского языка. Участники форума обсудили вопросах сохранения православной веры, а также родного языка и культуры.
«Для гагаузского народа православие — это не просто вера, это основа нашей идентичности, источник духовно-нравственного воспитания и связи поколений. Именно поэтому сотрудничество властей автономии с духовенством носит постоянный характер и направлено на сохранение традиционных ценностей и их популяризацию».
Она отметила, что благодаря такому взаимодействию за последние годы были реализованы такие значимые проекты, как издание книги «Литургия», гагаузского песенного фольклора с нотами и уникального гагаузско-русского/русско-гагаузского «Словаря базовых терминов и понятий по духовно-нравственному воспитанию».
«Эти труды — пример того, как совместными усилиями можно укреплять нашу культуру и язык. Гагаузский язык и православная вера — это культурный код нашего народа. Поддерживая такие инициативы, как Рождественские встречи, мы укрепляем фундамент нашего общества, где ценятся традиции, вера и взаимное уважение», — отметила башкан.
Она заверила, что подобные начинания будут продолжены и получат от властей автономии всяческую поддержку.