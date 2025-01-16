Управление транспорта Воронежа возглавит Михаил Шацких

Михаилу Шацких 42 года. Он родился в Боброве Воронежской области. В 2003 году окончил Белгородский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». С 2003-го по 2018 год проходил службу в системе МВД РФ. Неоднократно выезжал в служебные командировки в район вооруженного конфликта Чеченской республики. В 2021 году возглавил «Воронежпассажиртранс».