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В Кремле напомнили США о готовности к диалогу

Президент России Владимир Путин много раз говорил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном. Об этом сказал помощник главы государства Юрий Ушаков в заявлении, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Источник: РИА "Новости"

«Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы», — рассказал помощник президента России.

При этом Ушаков указал, что Москва не торопится и ожидает прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти. Он также предположил, что встрече двух глав государств будут предшествовать контакты на закрытом уровне.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что двусторонних контактов с США об организации встречи Путина и Трампа сейчас нет. Кроме того, министр подчеркнул, что для этого диалога нужно дождаться инаугурации американского политика и его вступления в должность главы государства 20 января.

Путин Владимир
Трамп Дональд