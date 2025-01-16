В Кремле напомнили США о готовности к диалогу

«Наш президент неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу. Спокойно ждем, когда будут сигналы», — рассказал помощник президента России.
При этом Ушаков указал, что Москва не торопится и ожидает прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти. Он также предположил, что встрече двух глав государств будут предшествовать контакты на закрытом уровне.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что двусторонних контактов с США об организации встречи Путина и Трампа сейчас нет. Кроме того, министр подчеркнул, что для этого диалога нужно дождаться инаугурации американского политика и его вступления в должность главы государства 20 января.