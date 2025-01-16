Сирия согласилась на размещение миротворцев ООН у границы с Израилем

«Сирия готова принять миротворческие силы ООН в буферной зоне с той целью, чтобы ситуация вернулась к тому состоянию, которое было до израильского продвижения. Израильские войска продвинулись вглубь буферной зоны под тем предлогом, что там находились иранские формирования. Теперь, после освобождения Дамаска, этого аргумента больше не существует», — отметил политик.