Песков прокомментировал статью Newsweek о якобы «большом госте» из США на 9 Мая

Ранее в этот день журнал Newsweek написал, что парад на Красной площади в Москве 9 мая 2025 года может посетить некий «большой гость» из США. По данным его источников, в России якобы ожидают прибытия на парад некоего высокопоставленного американского гостя, но пока неизвестно, кто это будет.