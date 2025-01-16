Песков прокомментировал статью Newsweek о якобы «большом госте» из США на 9 Мая

«Из США никому приглашения не направлялись», — сказал он «РИА Новости», отвечая на соответствующий вопрос.
При этом в Москве будут рады видеть всех, кто захочет отдать дань великому дню, добавил пресс-секретарь президента РФ.
Ранее в этот день журнал Newsweek написал, что парад на Красной площади в Москве 9 мая 2025 года может посетить некий «большой гость» из США. По данным его источников, в России якобы ожидают прибытия на парад некоего высокопоставленного американского гостя, но пока неизвестно, кто это будет.
Президент России Владимир Путин в конце декабря 2024 года призвал продвигать победу над нацизмом в 2025 году как общую ценность для всего человечества. Тогда же глава государства заявил, что 9 мая 2025 года ждет в Москве лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
До этого было объявлено, что приглашения получат представители стран антигитлеровской коалиции. Кроме того, готовность приехать подтвердили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.