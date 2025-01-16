Путин подписал указ о призыве на сборы находящихся в запасе

«Призывать в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня опубликования.