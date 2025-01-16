Bloomberg: Трамп готов ужесточить санкции против РФ для перемирия с Украиной

16 января глава МИД России Сергей Лавров заявил об отсутствии контактов, которые в двустороннем формате были бы посвящены подготовке встречи двух лидеров. «Если у них это вызревает и они хотят такую встречу готовить, мы дождемся предложений, мяч на их стороне. Не мы прерывали наши связи, наши регулярные консультации», — подчеркнул дипломат.