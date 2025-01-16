Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества

Глава государства поручил образовать организационный комитет и дирекцию по проведению Года защитника Отечества. Для их работы призвано обеспечить разработку плана основных мероприятий, включая объемы их финансирования. Также субъектам России рекомендовали осуществлять необходимые мероприятия в рамках Года. Председателем оргкомитета назначили главу администрации президента Антона Вайно.
Путин выступил с предложением объявить 2025-й Годом защитника Отечества на заседании Госсовета 20 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал 14 января, что основным приоритетом законодателей в этом году станет помощь военным. 15 января Владимир Путин также распорядился выплатить по 80 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны.