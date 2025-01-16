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Al Arabiya: ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в Газе

ДОХА, 16 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене удерживаемых в анклаве заложников на палестинских заключенных.

Источник: AP 2024

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Все стороны подписали соглашение по сектору Газа», — утверждают собеседники канала. По их сведениям, в документ были внесены итоговые правки.