Al Arabiya: ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в Газе

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
«Все стороны подписали соглашение по сектору Газа», — утверждают собеседники канала. По их сведениям, в документ были внесены итоговые правки.
ДОХА, 16 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене удерживаемых в анклаве заложников на палестинских заключенных.
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
«Все стороны подписали соглашение по сектору Газа», — утверждают собеседники канала. По их сведениям, в документ были внесены итоговые правки.