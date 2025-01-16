Зеленский: в договоре о столетнем партнерстве с Лондоном есть тайные пункты

Украина и Великобритания заключили соглашение о партнерстве сроком на 100 лет. Договор предполагает усиление военного сотрудничества между странами, в частности в области морской безопасности, а также более прочные связи в сфере науки, технологий, здравоохранения и космоса. Приехавший в Киев британский премьер Кир Стармер заявил, что сейчас партнерство «теснее, чем когда-либо».