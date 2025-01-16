США исключили из санкционного списка дочь Сердюкова

«Из списка SDN OFAC были удалены следующие данные: Сердюкова, Наталья Анатольевна», — говорится в публикации.
Сердюкова попала под санкции США вместе со своим отцом в июне 2022 года.
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Из санкционного списка США исключили дочь экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова Наталью, следует из сообщения на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.
«Из списка SDN OFAC были удалены следующие данные: Сердюкова, Наталья Анатольевна», — говорится в публикации.
Сердюкова попала под санкции США вместе со своим отцом в июне 2022 года.
Материал дополняется