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США исключили из санкционного списка дочь Сердюкова

Из санкционного списка США исключили дочь экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова Наталью, следует из сообщения на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

Источник: Reuters

«Из списка SDN OFAC были удалены следующие данные: Сердюкова, Наталья Анатольевна», — говорится в публикации.

Сердюкова попала под санкции США вместе со своим отцом в июне 2022 года.

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