Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта спецпосланниками в Голливуде

«С гордостью объявляю, что Джон Войт, Мэл Гибсон и Сильвестр Сталлоне будут моими спецпосланниками в великом, но очень проблемном месте — Голливуде (штат Калифорния). В этом качестве они будут работать над тем, чтобы сделать его больше, лучше и сильнее», — написал республиканец в соцсети Truth Social.