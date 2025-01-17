Екатерина Матвеева возглавила министерство туризма Самарской области

Екатерина родилась 4 ноября 1986 года в городе Нижневартовск Тюменской области. В 2008 году окончила Тульский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии (туризм и гостиничное хозяйство)», а также имеет второе высшее образование по специальности «Переводчик английского языка в сфере профессиональной коммуникации». В дальнейшем в течение десяти лет работала в коммерческих структурах в области туризма. В 2020 году стала трудиться в комитете Тульской области по развитию туризма в качестве специалиста отдела развития туристской деятельности комитета. В 2021 году продолжила работу начальником отдела конгрессно-выставочной деятельности в Региональном фонде «Агентство развития туризма Тульской области», в скором времени стала руководителем центра гостеприимства и развития туристической инфраструктуры этой же структуры. С 2023 года являлась заместителем директора — управляющим дирекции фестивальной и выставочной деятельности, а позже заместителем директора — руководителем департамента фестивальной и выставочной деятельности Тульского регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства».



«Туристический потенциал Самарской области грандиозный! Река Волга и ее берега восхищают и хочется делиться этой красотой: уникальностью природных пейзажей, великой историей, архитектурным разнообразием и нашим гостеприимством. Мы будем работать над тем, чтобы раскрыть новые грани Самарской области как для жителей, так и для гостей нашего региона», — рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.