Сводки СВО. Армия России берёт Покровск в клещи, Торецк зачищают от ВСУ, 17 января

О ситуации в приграничье пишет Telegram-канал «Архангел спецназа»: «В Курской области существенных изменений нет. В районе Погребков / Старой и Новой Сорочины было несколько наших вылазок на позиции противника с целью прощупывания обороны, но ВСУ задействовали большое количество дронов, из-за которых пришлось откатиться. После этого наша артиллерия совместно с операторами БПЛА приступила к огневому поражению позиций, опорных пунктов в окрестностях этих сёл, а также отмечалась работа по Черкасскому и Речному. Бои идут, наступление, не спеша, развивается, дабы сберечь личный состав».