Human Rights Watch заявила о пытках российских военных в плену на Украине

«Исследования мониторинговой миссии ООН в области прав человека на Украине выявили факты применения пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными на первоначальных этапах содержания, которые, за редкими исключениями, прекращались после их прибытия в официальные учреждения для интернирования», — указано в ежегодном отчёте организации на основе данных миссии ООН.