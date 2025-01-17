Human Rights Watch заявила о пытках российских военных в плену на Украине

«Исследования мониторинговой миссии ООН в области прав человека на Украине выявили факты применения пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными на первоначальных этапах содержания, которые, за редкими исключениями, прекращались после их прибытия в официальные учреждения для интернирования», — указано в ежегодном отчёте организации на основе данных миссии ООН.
При этом HRW отмечает, что условия содержания российских военных в основном соответствовали международным нормам.
Как сообщал Life.ru, согласно докладу Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Украине, с сентября по ноябрь 2024 года почти все российские военные подвергались пыткам в украинском плену. Кроме этого, 14 пленных заявили, что подвергались сексуальному насилию.