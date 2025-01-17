Секреты Дональда Трампа. За что он платил жене Клинтона, что узнала чешская разведка, как ему помогло ФБР

Как выяснилось, Клинтон (на тот момент сенатор штата Нью-Йорк) регулярно получала пожертвования от Трампа и от его сына в 2002—2007 годах. Причём это не какая-то секретная информация. Это данные из государственных американских источников. Миллиардер также выделял свыше ста тысяч долларов фонду Клинтон. Ещё одним признаком близости двух политиков стало то, что Хиллари присутствовала на свадьбе Трампа с его нынешней женой Меланией.