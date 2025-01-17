Я вам пишу. Как старина Джо приложил напоследок Америку

«Мы стали сильнее, более процветающими и более безопасными». А эти «мы» сейчас с Байденом в одной комнате? Хотя, если он о своей семье, то да, эти обогатились по полной. Аж пришлось амнистию своему сыночку выдавать «за все преступления, которых он не совершал за последние 15 лет».