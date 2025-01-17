Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах

Дуда в эфире телеканала wPolsce24 подчеркнул, что переговоры об эксгумации жертв Волынской резни «следует вести спокойно».
«Мы все знаем, что это очень сложный вопрос. Украинская политическая среда просто боится этой темы», — добавил он.
При этом польский президент сказал, что не знает, почему Зеленский решил «так резко выступить перед СМИ в Польше».
«Я на месте Владимира Зеленского, однако, был бы здесь более осторожен», — заключил Дуда.
Ранее кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину в рядах ЕС и НАТО. По его словам, это мнение связано с «разрешением вопроса об эксгумации жертв Волынского геноцида».
В ответ на это Зеленский, который в среду посетил Варшаву, предложил Навроцкому «готовиться самому защищать свою страну с оружием в руках».
Владимир Зеленский в ходе визита провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Дональдом Туском.
В сентябре прошлого года польские СМИ сообщали о конфликте между украинским политиком и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.