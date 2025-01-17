Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах

Ранее кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину в рядах ЕС и НАТО. По его словам, это мнение связано с «разрешением вопроса об эксгумации жертв Волынского геноцида».