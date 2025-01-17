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Президент Польши посоветовал Зеленскому быть осторожнее в словах

ВАРШАВА, 17 янв — РИА Новости. Польский лидер Анджей Дуда посоветовал Владимиру Зеленскому быть осторожнее в словах после того, как тот раскритиковал кандидата в президенты Польши Ярослава Навроцкого.

Источник: Reuters

Дуда в эфире телеканала wPolsce24 подчеркнул, что переговоры об эксгумации жертв Волынской резни «следует вести спокойно».

«Мы все знаем, что это очень сложный вопрос. Украинская политическая среда просто боится этой темы», — добавил он.

При этом польский президент сказал, что не знает, почему Зеленский решил «так резко выступить перед СМИ в Польше».

«Я на месте Владимира Зеленского, однако, был бы здесь более осторожен», — заключил Дуда.

Ранее кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость» и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину в рядах ЕС и НАТО. По его словам, это мнение связано с «разрешением вопроса об эксгумации жертв Волынского геноцида».

В ответ на это Зеленский, который в среду посетил Варшаву, предложил Навроцкому «готовиться самому защищать свою страну с оружием в руках».

Владимир Зеленский в ходе визита провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Дональдом Туском.

В сентябре прошлого года польские СМИ сообщали о конфликте между украинским политиком и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.