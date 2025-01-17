Великобритания изучит возможность размещения военных баз на Украине

«Великобритания будет работать с Украиной над определением общих военных потребностей, сотрудничать над расширением спектра возможностей и технологий, которые мы можем производить вместе. Участники [декларации] изучат варианты развертывания и поддержания оборонной инфраструктуры на Украине, включая военные базы, логистические склады, хранилища резервного военного оборудования и военные резервные запасы. Эти объекты могут быть использованы для укрепления собственных оборонных возможностей в случае существенной военной угрозы», — сказано в документе.