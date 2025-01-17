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В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве произошёл взрыв, о чём сообщило информационное агентство «Укринформ».

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале агентства, в городе была зафиксирована вспышка взрыва.

Одновременно Министерство цифровой трансформации Украины информировало о введении воздушной тревоги в Киеве и прилегающем регионе.

Ранее депутат Верховной рады Украины Ирина Геращенко в своем Telegram-канале рассказала о том, что в четверг у здания парламента в Киеве во время воздушной тревоги был замечен дрон и слышались взрывы.