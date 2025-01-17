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В Британии заявили о готовности отправить миротворцев на Украину

Лондон пока не дал окончательного ответа по этому вопросу.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания выразила готовность участвовать в отправке миротворческих сил на Украину. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в интервью телеканалу Sky News.

Он отметил, что уже обсуждал этот вопрос с рядом союзников, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, и подчеркнул, что Великобритания готова выполнить свою часть обязательств.

Стармер добавил, что не хочет забегать вперед, но акцентировал внимание на том, что речь идет не только о суверенитете Украины, а о более широких вопросах безопасности в регионе.

Тем не менее, Лондон пока не дал окончательного ответа на предложения Парижа о совместной отправке миротворцев на Украину после завершения конфликта.

Ранее сообщалось, что страны Европы не могут отправить миротворцев на Украину, так как они уже активно участвуют в конфликте с помощью финансовой поддержки Киева.