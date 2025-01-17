Минфин США снял санкции с дочери экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова

«Из перечня особо обозначенных граждан и заблокированных лиц Управления контроля над иностранными активами были удалены: Сердюкова Наталья Анатольевна, имеющая связь с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем», — отмечается в заявлении.
Анатолий Сердюков, руководивший Министерством обороны России в период с 2007 по 2012 год, попал в американский санкционный список в 2022 году. В тот же период под рестрикции попали его ближайшие родственники.
Ранее стало известно, что команда нового президента США Дональда Трампа готовит план, касающийся санкций, включая энергетический сектор России. Эта инициатива направлена на содействие в урегулировании конфликта между Украиной и Россией.