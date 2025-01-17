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Трамп выдвинул Троя Майнка на пост министра военно-воздушных сил США

Кандидатуру Мейнка должен будет утвердить Сенат Конгресса США.

Источник: Аргументы и факты

Дональд Трамп, избранный президентом США, предложил назначить Троя Мейнка, заместителя директора Национального управления военно-космической разведки (НУВКР), на пост министра ВВС Соединённых Штатов.

В своём заявлении на платформе Truth Social Трамп подчеркнул, что Мейнк будет сотрудничать с кандидатом на должность министра обороны Питом Хегсетом, чтобы обеспечить высочайшую эффективность и боеспособность ВВС США.

Для утверждения кандидатуры Мейнка потребуется одобрение Сената Конгресса. Следует отметить, что министры ВВС, ВМС и сухопутных войск США не входят в состав президентского кабинета.

Ранее вновь избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне специальными послами в Голливуде.