«У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру “Турецкого потока” совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США», — сообщил он на заседании Совбеза по Украине.
Небензя добавил, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении «Северных потоков».
В понедельник Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.
Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в попытке вывести из строя «Турецкий поток» руками «украинских клиентов».
Минобороны России накануне сообщило, что в ответ на атаку на «Турецкий поток» был нанесен групповой удар по газовой инфраструктуре Украины, одной из пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.