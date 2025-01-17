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Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» совершена по наводке США

ООН, 17 янв — РИА Новости. У Москвы есть все основания полагать, что атака Украины на «Турецкий поток» совершена по наводке США и Британии, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой американский СПГ, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

Источник: РИА "Новости"

«У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру “Турецкого потока” совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США», — сообщил он на заседании Совбеза по Украине.

Небензя добавил, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении «Северных потоков».

В понедельник Минобороны России сообщило, что киевский режим 11 января попытался атаковать с помощью девяти дронов КС «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор, обеспечивающую подачу газа по «Турецкому потоку». Цель — остановить поставки голубого топлива в европейские страны.

Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в попытке вывести из строя «Турецкий поток» руками «украинских клиентов».

Минобороны России накануне сообщило, что в ответ на атаку на «Турецкий поток» был нанесен групповой удар по газовой инфраструктуре Украины, одной из пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области.