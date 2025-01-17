Небензя заявил, что атака на «Турецкий поток» совершена по наводке США

«У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру “Турецкого потока” совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США», — сообщил он на заседании Совбеза по Украине.