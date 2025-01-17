В Южной Корее проверят информацию о влиянии Китая и КНДР на выборы

Конституционный суд Южной Кореи начал проверку заявлений защитников президента Юн Сок Ёля о возможном влиянии Китая и Северной Кореи на результаты парламентских выборов. Об этом сообщает агентство Рёнхап.
Суд также согласился рассмотреть запросы представителей президента о фактах, касающихся работы центральной избирательной комиссии. В частности, защита потребовала предоставить списки членов избирательных комиссий и сотрудников, которые имели гражданство Китая и проходили обучение в Институте повышения квалификации в сфере выборов.
На втором судебном заседании, где началось основное рассмотрение дела об импичменте, адвокаты Юн Сок Ёля заявили, что президент получил множество сообщений, указывающих на возможные фальсификации результатов последних выборов. Они утверждали, что «нечестные выборы» подорвали систему государственного управления, что, по их мнению, сделало введение военного положения необходимым шагом для восстановления демократии.
Защита также повторила ранее отклоненные утверждения о том, что серверы центральной избирательной комиссии могли быть взломаны Китаем и КНДР с целью подделки бюллетеней.
Ранее стало известно, что президент Республики Корея Юн Сок Ёль, находящийся под арестом, не планирует участвовать в допросе из-за ухудшения состояния здоровья. Президент уже дал исчерпывающие пояснения в ходе 10-часового допроса, заявил его адвокат.