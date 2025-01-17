Япония расширила список экспортных ограничений, добавив 22 организации из России и 31 организацию из других стран, подозреваемых в обходе антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости.
Среди новых позиций в этом списке оказались такие компании, как ООО «Новелко», ООО «Резонит», АО «Протон», ОАО Концерн «Созвездие», Ленинградские лазерные системы и ряд других учреждений.
В перечне организаций из третьих стран, в отношении которых вводятся ограничения, значатся 1 компания из ОАЭ, 18 из Китая, а также организации из Казахстана, Киргизии, Таиланда и Турции.
Министерство торговли Японии объявило об этом расширении санкционного списка 10 января. Новые ограничения затрагивают 335 наименований товаров, среди которых двигатели и запчасти для специальных транспортных средств, малые мотоциклы, звуковая аппаратура и программы CAD. Ожидается, что экспортные ограничения вступят в силу 23 января.
Ранее сообщалось, что кандидат на пост государственного секретаря США Марко Рубио допустил возможность смягчения санкций в отношении РФ.