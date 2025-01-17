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Кушнер построит в Белграде отель на месте здания бывшего МО Югославии

Кушнер заявил, что этот проект «повышает престиж Белграда».
Источник: Аргументы и факты

Инвестиционная компания Affinity Partners, основанная Джаредом Кушнером, зятем и бывшим советником избранного президента США Дональда Трампа, займётся строительством отеля на месте бывшего здания Министерства обороны Югославии в Белграде.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В ноябре сербское правительство объявило, что разрушенные здания Генштаба и Министерства обороны, пострадавшие во время бомбардировок НАТО, больше не считаются объектами культурного наследия. Это решение позволило открыть территорию для застройки иностранными инвесторами, в том числе из США.

Согласно данным агентства, Affinity Partners и эмиратский миллиардер Мохамед Алаббар намерены построить в сербской столице роскошный гостиничный комплекс с апартаментами на месте бывшего министерского здания. Кушнер подчеркнул в интервью, что этот проект придаст Белграду дополнительный престиж.

Ранее фотограф избранного президента США Дональда Трампа Дэниел Торок опубликовал в социальных сетях его новый официальный портрет, который будет использоваться в рамках инаугурации 20 января.