Кушнер построит в Белграде отель на месте здания бывшего МО Югославии

В ноябре сербское правительство объявило, что разрушенные здания Генштаба и Министерства обороны, пострадавшие во время бомбардировок НАТО, больше не считаются объектами культурного наследия. Это решение позволило открыть территорию для застройки иностранными инвесторами, в том числе из США.